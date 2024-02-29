В Екатеринбурге открыли первый в мире каток, лёд которого состоит из пива

В Екатеринбурге появился пивной каток, лёд которого состоит из алкогольного напитка. Его создателем стала местная пивоварня Parents. На заливку катка понадобилось 400 литров крафтового пива.

«У нас в Екатеринбурге есть маленькая пивоварня, я бы даже сказал микроскопическая. Очевидно, что бюджетов на рекламную компанию нет, а внимание привлечь хотелось. Решили заявить о себе через такой вот необычный креатив. Однако мы нарочно не говорим, где «тот самый пивной каток», чтобы о нём не узнали несовершеннолетние», — приводит слова пресс-секретаря пивоварни «Моменты».

Отметим, пивоварня планирует проводить различные мероприятия на катке, состоящем из пива. Сообщается, что подобного рода каток планируется соорудить и в следующем сезоне.