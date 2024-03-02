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Падение Софьи Муравьёвой с тройного лутца в короткой программе на Кубке Первого канала

Сегодня, 2 марта, в Санкт-Петербурге стартовал Кубок Первого канала. В короткой программе у женщин 17-летняя российская фигуристка, воспитанница Евгения Плющенко Софья Муравьёва заняла шестое место, набрав 65,36 балла.

Победу одержала Ксения Синицына из команды Загитовой. Судьи оценили её выступление в 77,17 балла.

На втором и третьем местах месте расположились представительницы команды Щербаковой. Анна Фролова набрала 74,87 балла и стала второй. Тройку сильнейших замкнула Вероника Яметова — 73,29 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Муравьёвой на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала. Турнирная таблица после первого дня соревнований:

1. Команда Анны Щербаковой — 63 балла

2. Команда Алины Загитовой — 55.

3. Команда Елизаветы Туктамышевой — 53.