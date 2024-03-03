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Видео: 12-летняя Базылюк стала лучшей на КПК с двумя четверными прыжками и тройным акселем

Видео: 12-летняя Базылюк стала лучшей на КПК с двумя четверными прыжками и тройным акселем
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Сегодня, 3 марта, в Санкт-Петербурге проходит второй день Кубка Первого канала. Состоялись прокаты произвольной программы у фигуристок-одиночниц. Лучшей в них стала 12-летняя Маргарита Базылюк из группы Этери Тутберидзе, чемпионка России среди юниоров, которая по ходу своего выступления исполнила два четверных прыжка и тройной аксель.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Маргариты Базылюк в произвольной программе на Кубке Первого канала.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2024. Санкт-Петербург.
Промежуточные результаты:

1. Команда Щербаковой — 113 баллов.
2. Команда Загитовой — 108.
3. Команда Туктамышевой — 104.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

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