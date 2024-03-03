14-летний Федотов исполнил три четверных под крики поддержки Туктамышевой. Видео

Сегодня, 3 марта, в Санкт-Петербурге завершился Кубок Первого канала. В финальный день соревнований фигуристы-одиночники выступили с произвольными прокатами. Второе место в них занял 14-летний Арсений Федотов, двукратный чемпион России среди юниоров, представлявший команду чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой.
В своей программе Федотов исполнил три четверных прыжка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео выступления спортсмена на Кубке Первого канала.
Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2024. Санкт-Петербург. Итоговое результаты:
1. Команда Щербаковой — 129 баллов.
2. Команда Туктамышевой — 121.
3. Команда Загитовой — 120.
Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.