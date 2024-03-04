Костомаров — о своих страхах: смерти уже не боюсь

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров рассказал о своём отношении к смерти после перенесённой им в 2023 году тяжелой болезни, повлёкшей ампутацию конечностей.

«Своей смерти я уже не боюсь после случившегося. Боюсь только потери близких», — цитирует Костомарова ТАСС.

47-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в январе 2023 года был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений и развившегося некроза периферийных сосудов спортсмен перенёс ампутацию конечностей, потеряв обе стопы, руку и пальцы оставшейся руки. После процедуры протезирования Костомаров смог вернуться на лёд и в декабре 2023 года выступил на юбилейном шоу Ильи Авербуха в паре с Татьяной Навкой с программой, которая в 2006 году принесла им олимпийское золото.