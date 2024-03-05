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«Работа со зрителем — всегда риск». Боброва и Журанков — о конкурсе болельщиков на КПК

«Работа со зрителем — всегда риск». Боброва и Журанков — о конкурсе болельщиков на КПК
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказались о конкурсе болельщиков на Кубке Первого канала, который прошёл с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге.

Боброва: Во второй день были конкурсы болельщиков и капитанов. Что касается конкурса болельщиков — здесь, мне кажется, была сильная недоработка.

Журанков: Я несколько лет работал в ток-шоу. Любая работа с болельщиками — как бы ты их ни подготовил — это всегда в эфире 50 на 50. Это всегда риск, потому что в прямом эфире ты не знаешь, как он поведёт себя и что выдаст. Когда ты работаешь с неподготовленным зрителем из толпы, это всегда риск.

Напомним, победу в Кубке Первого канала одержала команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой (129 баллов). Второе место заняла команда Елизаветы Туктамышевой, которая набрала 121 балл. Третья позиция у коллектива Алины Загитовой (120 баллов).

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