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Анна Щербакова раскрыла секрет победы своей команды на Кубке Первого канала

Анна Щербакова раскрыла секрет победы своей команды на Кубке Первого канала
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Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала в социальных сетях пост в честь завершения Кубка Первого канала. В рамках соревнований команда Анны стала чемпионом, обыграв коллективы Алины Загитовой и Елизаветы Туктамышевой.

«Кубок Первого канала – три потрясающих дня. С момента жеребьёвки и до окончания соревнований мы были сплочённой командой, единой силой, каждый старался отдать всего себя и поддержать других. Я поздравляю нашу команду «синих» с победой и с тем, что за эти дни мы действительно стали командой, вместе радовались, расстраивались, переживали. Вы крутые.

Также хочу поблагодарить абсолютно всех участников турнира за напряжённую и красивую борьбу», — написала Щербакова в своём телеграм-канале.

Хайлайты Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

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