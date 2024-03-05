Журанков — о выступлении Лазарева на КПК: этот человек, на мой взгляд, обыграл Малинина

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказались о выступлении Льва Лазарева в произвольной программе на Кубке Первого канала, который прошёл с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге.

Журанков: Особенно мне нравится его комбинация четверной лутц — двойной аксель — двойной аксель во второй половине программы. Все каскады во второй половине программы! Этот человек, на мой взгляд, обыграл Малинина.

Да, у Малинина есть четверной аксель. Илья — уникум. Но программа Лазарева гораздо интереснее и чище хореографически сделана. С одной стороны посмотреть — да, это юниорское катание. Но он перекатывает по компонентам. Можно сказать, что он перекатывает по компонентам Малинина!

Боброва: Я бы сказала по колену и по скольжению.

Журанков: И руки! Почему Малинину ставят эту дорожку на энергетике? Потому что он на энергетике может выдать себя. А этот парень Лев Лазарев может кататься-то по-разному.

Напомним, победу в Кубке Первого канала одержала команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. По итогам произвольной программы Лев Лазарев расположился на третьем месте (192,47). Победителем стал Даниил Самсонов, представляющий команду Анны Щербаковой. Он набрал 197,51 балла. Второе место занял Арсений Федотов из команды Елизаветы Туктамышевой, набравший 192,74 балла.