Москвина: в последнее время спортсменов проводят к журналистам, а тренерам — до свидания

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина призналась, что в последнее время тренерам не хватает внимания от журналистов.

«Мне удаётся грамотно вывести спортсменов на пик формы? Судьи, специалисты и зрители оценивают не моё умение раскладывать форму, а то, как катается спортсмен. Если сложилось всё — их умение, умение исполнять, наши планы, содержание программы, мои методы подготовки — значит, это результат коллектива. Всё класть на мою полку, что это я планирую — это неправильно. Планов может быть громадьё, а реализации не будет.

Например, в течение многих последних лет я думаю: что такое — раньше всегда, как только соревнования закончатся, сразу 150 журналистов всех национальностей, все спрашивают всё. В последнее время вышел после соревнований, тебя немножко отодвигают, спортсменов проводят сюда к вам, а тренерам — до свидания. Кто отодвигает? Пресс-конференция для спортсменов только», — передают слова Москвиной корреспонденты «Чемпионата» Яна Левхина и Анастасия Матросова.