Фигурное катание, турнир шоу-программ «Русский вызов»: где смотреть, во сколько начало

В Санкт-Петербурге в ледовом дворце «Юбилейный» сегодня, 9 марта, пройдёт турнир шоу-программ «Русский вызов – 2024».
Отметим, что согласно регламенту основные соревнования «Русского вызова» выпадут на сегодняшний день и начнутся с 17:00 мск.
В число заявившихся на «Русский вызов – 2024», в частности, попали такие фигуристы, как:
Евгения Медведева;
Софья Муравьёва;
Ксения Синицына;
Елизавета Туктамышева;
Пётр Гуменник;
Михаил Коляда;
Марк Кондратюк;
Андрей Мозалёв;
Евгений Семененко (действующий чемпион России);
Алексей Ягудин;
и другие.
Общий призовой фонд «Русского вызова» составил 15 млн рублей. Победитель (победители) соревнований получит 5 млн, его определит жюри из пяти человек, имена которых пока не раскрываются. Они будут оценивать выступления фигуристов по десятибалльной шкале за артистизм и технику исполнения.
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