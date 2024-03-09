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Фигурное катание, турнир шоу-программ «Русский вызов»: где смотреть, во сколько начало

В Санкт-Петербурге в ледовом дворце «Юбилейный» сегодня, 9 марта, пройдёт турнир шоу-программ «Русский вызов – 2024».

Отметим, что согласно регламенту основные соревнования «Русского вызова» выпадут на сегодняшний день и начнутся с 17:00 мск.

В число заявившихся на «Русский вызов – 2024», в частности, попали такие фигуристы, как:

Евгения Медведева;

Софья Муравьёва;

Ксения Синицына;

Елизавета Туктамышева;

Пётр Гуменник;

Михаил Коляда;

Марк Кондратюк;

Андрей Мозалёв;

Евгений Семененко (действующий чемпион России);

Алексей Ягудин;

и другие.

Общий призовой фонд «Русского вызова» составил 15 млн рублей. Победитель (победители) соревнований получит 5 млн, его определит жюри из пяти человек, имена которых пока не раскрываются. Они будут оценивать выступления фигуристов по десятибалльной шкале за артистизм и технику исполнения.

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