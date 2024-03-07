Костомаров — о сноуборде: понимал, что шанс кататься есть. Риск только в падении на локти

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров прокомментировал недавнюю публикацию видео, на котором он катается на сноуборде в Сочи.

«Вообще, до болезни я много катался на сноуборде. Вот сейчас в Сочи решил попробовать. Понимал приблизительно, что есть шанс, что получится — всё-таки две ноги прикреплены к сноуборду, никуда в стороны не разъедутся, максимум упаду на пятую точку иль локти. Снег всё-таки, мягкое», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина с премьеры документального фильма о фигуристе, которая проходит в Москве.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. Костомаров даже принимает участие в ледовых шоу.