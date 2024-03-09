Стало известно, по какой причине Леонтьева и Горелкин не выступят на «Русском вызове»

Фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в паре с Даниилом Горелкиным, прокомментировала отсутствие их дуэта в списке участников турнира шоу-программ «Русский вызов – 2024».

«Это решение организаторов. С нами и с нашим здоровьем всё в порядке», — приводит слова Софьи Леонтьевой ТАСС.

Сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге пройдёт турнир шоу-программ «Русский вызов – 2024». Отметим, что согласно регламенту основные соревнования начнутся в 17:00 по московскому времени.

Общий призовой фонд «Русского вызова» составил 15 млн рублей. Победитель (победители) соревнований получит 5 млн, его определит жюри из пяти человек, имена которых пока не раскрываются. Они будут оценивать выступления фигуристов по десятибалльной шкале за артистизм и технику исполнения.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.