«Русский вызов — 2024»: cтал известен порядок выхода фигуристов на лёд

В Санкт-Петербурге в ледовом дворце «Юбилейный» сегодня, 9 марта, пройдёт турнир шоу-программ «Русский вызов – 2024». Стал известен порядок выхода фигуристов на лёд.
Первое отделение:
1. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.
2. Макар Игнатов.
3. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд.
4. Роман Савосин.
5. Ксения Синицына.
6. Василиса Кагановская — Максим Некрасов.
7. Пётр Гуменник.
8. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.
9. Софья Муравьёва.
10. Евгений Семененко.
11. Андрей Мозалёв.
12. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов.
13. Даниил Самсонов.
14. Анна Фролова.
Второе отделение:
1. Александра Степанова — Иван Букин.
2. Дмитрий Алиев.
3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
4. Михаил Коляда.
5. Елизавета Туктамышева.
6. Оксана Домнина — Максим Шабалин.
7. Мария Петрова — Алексей Тихонов.
8. Марк Кондратюк.
9. Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
10. Евгения Медведева.
11. Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
12. Алексей Ягудин.
Отметим, что согласно регламенту основные соревнования «Русского вызова» выпадут на сегодняшний день и начнутся в 17:00 по московскому времени.
Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.