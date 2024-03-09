«Русский вызов — 2024»: cтал известен порядок выхода фигуристов на лёд

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В Санкт-Петербурге в ледовом дворце «Юбилейный» сегодня, 9 марта, пройдёт турнир шоу-программ «Русский вызов – 2024». Стал известен порядок выхода фигуристов на лёд.

Первое отделение:

1. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.

2. Макар Игнатов.

3. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд.

4. Роман Савосин.

5. Ксения Синицына.

6. Василиса Кагановская — Максим Некрасов.

7. Пётр Гуменник.

8. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

9. Софья Муравьёва.

10. Евгений Семененко.

11. Андрей Мозалёв.

12. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов.

13. Даниил Самсонов.

14. Анна Фролова.

Второе отделение:

1. Александра Степанова — Иван Букин.

2. Дмитрий Алиев.

3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

4. Михаил Коляда.

5. Елизавета Туктамышева.

6. Оксана Домнина — Максим Шабалин.

7. Мария Петрова — Алексей Тихонов.

8. Марк Кондратюк.

9. Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

10. Евгения Медведева.

11. Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

12. Алексей Ягудин.

Отметим, что согласно регламенту основные соревнования «Русского вызова» выпадут на сегодняшний день и начнутся в 17:00 по московскому времени.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.