Константинова запишет и опубликует номер, который готовила для турнира «Русский вызов»

Призёр этапа Гран-при ISU в женском одиночном катании россиянка Станислава Константинова рассказала, что запишет программу, которую готовила для показа на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Классная идея: заснять номер и поделиться им. Думаю, что я обязательно это сделаю в ближайшие несколько дней. Не для того, чтобы кому-то что-то доказать или с кем-то себя сравнить. Просто для вас и для себя. Это будет классно!» — сообщила Константинова в собственном телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Константинова не выступит на турнире шоу-программ по решению организаторов. Девушка успела стать участницей жеребьёвки и отрепетировать номер.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.