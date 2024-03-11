Костомаров: раньше чувствовал себя на льду, как рыба в воде, а сейчас немного боязно

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о новых ощущениях на льду.

«На «Русском вызове» это был тот номер, который мы катали на шоу Ильи Авербуха. Будут ли новые постановки? Я пока ещё не катаюсь на таком хотя бы мало-мальски приличном уровне, чтобы так часто делать новые номера.

Выступать перед зрителями — это всегда колоссальные эмоции, особенно когда полный зал, и тебя встречают как чемпиона, как сильного человека. Конечно же, колоссальное волнение теперь, поскольку абсолютно новые ощущения на льду, и немного боязно, потому что раньше я себя чувствовал на льду, как рыба в воде. Сейчас это не так», — сказал Костомаров в интервью корреспондентам «Чемпионата» Валерии Кукалевой и Дарье Кирюхиной.