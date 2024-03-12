Худайбердиева пояснила, почему они с Базиным выбрали «Песню про зайцев», а не «Помоги мне»

Чемпионка России Елизавета Худайбердиева, выступающая со своим партнёром Егором Базиным в танцах на льду, высказалась о номере, с которым они участвовали в турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Мы разбавили всё-таки вселенскую грусть турнира. В целом мы с Егором в таком амплуа комичные – это прикольно. «Песня про зайцев» – у меня же не будет никогда такого в карьере, это просто невозможно. Хотелось создать шоу. А «Помоги мне» – как только позвонил Саша (Жулин) и сказал: «Лиза, давайте участвовать в турнире», я говорю: у меня есть идея – я блондинка с длинными волосами, обожаю это кино, пересматриваю его – давайте, это же великолепно. С магнитофоном сделаем всё, халатик. Эту сцену, как он входит к ней в гостиницу.

Что нас остановило? Саша сказал, что не стрельнёт. Что очень просто, такое танго – вроде как не пойдёт. Я согласилась, но мы отталкивались от Егора: ему, Козодоеву, снятся кошмары, он сходит с ума… Егор – Козодоев, не Семён Семёныч, ему снятся кошмары. А я – непосредственно Анна Сергеевна, которая ему кажется видением изначально. Он просыпается в поту, потому что «шеф, всё пропало» и так далее, и видит Анну Сергеевну. И потом так и непонятно, я оказываюсь то ли кошмаром, то ли явью. Такая была задумка. Я его соблазняю, а он меня бежит, как от кошмара. Мы не пошли по обычной истории, но это узнаваемые герои, я заморочилась с костюмом.

Было прикольно, мы насладились процессом. Да, в фильме такого не было. Но это вариация на тему «я художник, я так вижу»», — сказала Худайбердиева в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».