Финал Гран-при России среди юниоров, спортивные пары: во сколько ПП, где смотреть

Сегодня, 14 марта, в Сочи на финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров спортивные пары выступят с произвольными программами. Начало прокатов — в 15:45 мск.

По итогам короткой программы лидерами соревнований стали фигуристы Вероника Меренкова и Даниль Галимов, представляющие Краснодарский край. Пара получила от судей 64,28 балла. Второе место занимают Алиса Блинникова и Алексей Карпов из Санкт-Петербурга, набравшие 63,79 балла. Тройку замыкает спортивная пара из Пермского край Таисия Щербинина и Артём Петров, получившие за выступление с короткой программой 61,77 балла.

Финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров завершится завтра, 15 марта.

Трансляции соревнований покажет официальный сайт Первого канала.