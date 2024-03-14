Финал Гран-при России среди юниоров, спортивные пары: во сколько ПП, где смотреть
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Сегодня, 14 марта, в Сочи на финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров спортивные пары выступят с произвольными программами. Начало прокатов — в 15:45 мск.
Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Финал, Сочи
Юниоры. Пары. Произвольная программа
14 марта 2024, четверг. 15:45 МСК
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По итогам короткой программы лидерами соревнований стали фигуристы Вероника Меренкова и Даниль Галимов, представляющие Краснодарский край. Пара получила от судей 64,28 балла. Второе место занимают Алиса Блинникова и Алексей Карпов из Санкт-Петербурга, набравшие 63,79 балла. Тройку замыкает спортивная пара из Пермского край Таисия Щербинина и Артём Петров, получившие за выступление с короткой программой 61,77 балла.
Финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров завершится завтра, 15 марта.
Трансляции соревнований покажет официальный сайт Первого канала.
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