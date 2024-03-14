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Финал Гран-при России среди юниоров, юноши: во сколько КП, где смотреть

Сегодня, 14 марта, в Сочи на финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров юноши-одиночники представят свои короткие программы. Начало прокатов — в 19:00 мск.

Фигурное катание. Финал Гран-при России среди юниоров, Сочи.

Юноши. Список участников:

1. Максим Автушенко (Москва).

2. Никита Малютин (Москва).

3. Кирилл Кропылёв (Москва).

4. Иван Рамзенков (Санкт-Петербург).

5. Николай Угожаев (Санкт-Петербург).

6. Арсений Федотов (Москва).

7. Илья Строганов (Санкт-Петербург).

8. Вадим Воронов (Москва).

9. Марк Лукин (Москва).

10. Эдуард Карартынян (Краснодарский край).

11. Макар Пузин (Московская область).

12. Лев Лазарев (Москва).

Финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров завершится завтра, 15 марта.

Трансляции соревнований можно будет посмотреть на официальном сайте Первого канала.