Финал Гран-при России среди юниоров, юноши: во сколько КП, где смотреть

Сегодня, 14 марта, в Сочи на финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров юноши-одиночники представят свои короткие программы. Начало прокатов — в 19:00 мск.
Фигурное катание. Финал Гран-при России среди юниоров, Сочи.
Юноши. Список участников:
1. Максим Автушенко (Москва).
2. Никита Малютин (Москва).
3. Кирилл Кропылёв (Москва).
4. Иван Рамзенков (Санкт-Петербург).
5. Николай Угожаев (Санкт-Петербург).
6. Арсений Федотов (Москва).
7. Илья Строганов (Санкт-Петербург).
8. Вадим Воронов (Москва).
9. Марк Лукин (Москва).
10. Эдуард Карартынян (Краснодарский край).
11. Макар Пузин (Московская область).
12. Лев Лазарев (Москва).
Финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров завершится завтра, 15 марта.
Трансляции соревнований можно будет посмотреть на официальном сайте Первого канала.