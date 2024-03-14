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Финал Гран-при России среди юниоров, девушки: во сколько КП, участницы, где смотреть

Сегодня, 14 марта, в Сочи на финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров сезона-2023/2024 девушки покажут короткие программы. Начало прокатов — в 17:20 мск.

Публикуем список участниц:

Первая разминка

1. Маргарита Базылюк.

2. Алёна Принева.

3. Варвара Кравчина.

4. Алиса Двоеглазова.

5. Алиса Юрова.

6. Полина Тихонова.

Вторая разминка

7. Милана Лебедева.

8. Мария Мазур.

9. Агата Петрова.

10. Екатерина Ципухина.

11. София Дзепка.

12. Надежда Понтелеенко.

Произвольная программа среди девушек запланирована на 15 марта.

Напомним, Кубок федерации (финал Гран-при России среди юниоров) проходит с 13 по 15 марта 2024 года в олимпийском ледовом дворце «Айсберг» (федеральная территория Сириус).

Трансляции соревнований покажет официальный сайт Первого канала.