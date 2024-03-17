Алексей Ягудин: я понимал, что наказание для Валиевой будет, но всех шокировал срок

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой. Напомним, 29 января CAS принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года за применение допинга.

«Я лично верю, что Камила, естественно, не пришла в аптеку со словами: «Так, что бы мне выбрать? О, очень сложное название, сложно выговорить», а потом сама принимала это. Очень много вопросов, на которые мы, к сожалению, не можем найти ответы. Например, если этот препарат принимал дедушка, о чем сразу же начали заявлять официальные лица и окружение Камилы, то почему дедушка отказался выступать в суде? Как боролись за Камилу в суде? Я понимал, что наказание будет в любом случае, потому что допинг в пробе есть. Что меня шокировало, это срок. Я надеялся, что гораздо мягче будет вердикт. Четыре года – это максимум, который ей могли дать. Все спортивное сообщество в шоке. Даже американцы, которые боролись, чтобы у команды Америки было золото Олимпиады, даже американские журналисты говорят, что не ожидали такого сурового наказания», – сказал Ягудин в программе Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».