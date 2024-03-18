«Ох, весна, что ты делаешь со мной». Галлямов отправил личное сообщение Луне Хендрикс

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, сообщил, что отправил личное сообщение чемпионке Европы – 2024 бельгийке Луне Хендрикс.

Ранее Хендрикс позволила себе неоднозначное высказывание касательно допинга у российских спортсменов. Она заявила, что если бы фигурное катание было без допинга, то ей бы удалось завоевать больше медалей.

В нём говорится следующее: «Дорогая Луна, добрый день! Позвольте мне представиться. Меня зовут Александр Галлямов, я член сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, а сейчас блогер-любитель. Надеюсь, после этого вступления вы не будете меня блокировать».

«Ох, весна, что ты делаешь со мной… Вам смешно, а я не знаю, что делать дальше, если она ответит. Жениться, наверное, рано будет, но заднюю врубать как-то непривычно», — прокомментировал свой поступок Галлямов.