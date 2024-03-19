«Не помогло вообще». Фигурист Савосин рассказал про опыт работы с психологом

Двукратный серебряный призёр этапов Гран-при России, вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года Роман Савосин рассказал об опыте работы с психологом.

«Не помогло вообще. Это было как раз, когда у меня травма была. 19 лет где-то.

Один раз пришёл, поговорил, и не помогло? Нет, так не думал, я просто понял, что нет, не хочу, мне комфортнее своей головой всегда. Я понимаю, что я не раскроюсь, это бесполезно. Своей головой мне всегда было удобнее и комфортнее такие вопросы решать, анализировать. У всех по-разному, кому-то психолог помогает, кому-то, наоборот, своей головой надо. Предпочитаю самостоятельно решать какие-то психологические проблемы», — сказал Савосин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».