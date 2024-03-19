Жулин — о «Русском вызове»: скандальный турнир, прошёл так, как и должен быть

Серебряный призёр Олимпийских игр 1994 года, российский фигурист Александр Жулин назвал турнир шоу-программ «Русский вызов» скандальным.

«Я доволен тем, как в этом году прошёл «Русский вызов», потому что он скандальный, он прошёл абсолютно так, как и должен быть. Он не предполагает нахождение людей из фигурного катания в судействе. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но в этом и фишка этого турнира. Это соревнования по шоу-номерам, сделать его по каким-то правилам и канонам, наверное, будет неправильно. Турнир ни на что не похож и абсолютно непредсказуемый, может, в этом его и минус, но также в этом его и плюс», — сказал Жулин ТАСС.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подчеркнула, что оценки жюри в рамках турнира шоу-программ были абсолютно справедливыми, а шоу получилось зрелищным.