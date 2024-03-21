Бывшие россияне Павлова и Святченко стали 6-ми и набрали высшие баллы в карьере на ЧМ-2024

Фигуристы Мария Павлова и Алексей Святченко, представляющие Венгрию, стали шестыми в произвольной программе чемпионата мира в Монреале (Канада). Они набрали 68,01 балла и этот результат стал самой высшей оценкой в их карьере.

Напомним, весной 2022 года они встали в спортивную пару и в первый же сезон отобрались на чемпионаты Европы и мира, заняв там пятое и седьмое места.

Первой в короткой программе на чемпионате мира — 2024 стала канадская пара фигуристов Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. Они получили за выступление 77,48 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео короткой программы Марии Павловой и Алексея Святченко на чемпионате мира — 2024 в Монреале (Канада).

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.