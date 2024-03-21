Гамес и экс-россиянин Коровин не смогли отобраться на ПП ЧМ-2024

Фигуристы Изабелла Гамес и экс-россиянин Александр Коровин стали 21-ми в короткой программе чемпионата мира в Монреале (Канада). Судьи оценили их выступление в 49,70 балла.

Для показа произвольной программы отбираются только пары, вошедшие в топ-20, поэтому Коровина и Гамес не смогут выступить 22 марта.

Отметим, что в прошлом году на чемпионате мира в Сайтаме фигуристам удалось отобраться для показа, где они по итогу проката стали 18-ми.

Напомним, 29-летний фигурист Коровин выступал в России и, прежде чем принял решение о переходе в Филиппины, хотел завершить карьеру в фигурном катании. После начала выступления за другую страну спортсмену удаётся представлять страну на чемпионате мира и других крупных турнирах, хотя ранее он никогда не отбирался даже на чемпионат мира среди юниоров.