Софья Муравьёва: какой ужас в «Крокусе». У меня там была сестра, с ней всё в порядке

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 российская фигуристка Софья Муравьёва выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Какой ужас в «Крокусе»… Соболезную семьям погибших и пострадавших… У меня там была сестра, слава богу, всё обошлось и с ней всё в порядке», — написала Муравьёва в своём телеграм-канале.

Вчерашним вечером, 22 марта, в СМИ появилась информация, что в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. На момент написания новости в подмосковном комплексе продолжается пожар. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».