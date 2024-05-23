Тарасова: не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение по поводу смены гражданства фигуристами. Специалист призвала не делать акцент на процессе, когда не идёт речь о титулованных спортсменах.
«Не беспокоит ли тенденция смены гражданства среди спортсменов? Никакой тенденции нет. Не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами 10-го эшелона», – приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв подали документы на получение узбекского гражданства. Гейниш и Чигирёв выступают вместе с 2022 года, они являются победителями этапа Кубка Москвы, призёрами чемпионата Москвы и Мемориала Панина-Коломенкина. Тарасова считает, что их переход — не потеря для российского фигурного катания.