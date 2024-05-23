Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова: не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами

Тарасова: не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами
Татьяна Тарасова
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение по поводу смены гражданства фигуристами. Специалист призвала не делать акцент на процессе, когда не идёт речь о титулованных спортсменах.

«Не беспокоит ли тенденция смены гражданства среди спортсменов? Никакой тенденции нет. Не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами 10-го эшелона», – приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв подали документы на получение узбекского гражданства. Гейниш и Чигирёв выступают вместе с 2022 года, они являются победителями этапа Кубка Москвы, призёрами чемпионата Москвы и Мемориала Панина-Коломенкина. Тарасова считает, что их переход — не потеря для российского фигурного катания.

Материалы по теме
«На льду были как лебедь, рак и щука». Интервью с необычным российским дуэтом
Эксклюзив
«На льду были как лебедь, рак и щука». Интервью с необычным российским дуэтом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android