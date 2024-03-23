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Плющенко: то, что произошло вчера в «Крокусе», — преступление против человечества

Плющенко: то, что произошло вчера в «Крокусе», — преступление против человечества
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Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, высказался о трагических событиях, произошедших в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область).

«Большое горе вчера случилось в «Крокусе»! Мои соболезнования всем, кто стал жертвой этой трагедии. На душе — боль!

Всем семьям, кто потерял близких людей. Всем, кто попал в больницы — скорейшего выздоровления и восстановления!

То, что произошло вчера в «Крокусе», — это преступление против не России, это преступление против человечества! Такие страшные события объединяют всегда нас. Мы проходили это неоднократно в нашей истории! Пройдём и сейчас!» — написал Плющенко в социальной сети.

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