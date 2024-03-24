«Для меня это был удар». Тренер Закроев — об инциденте со шнурком Грицаенко на ЧР

Егор Закроев, тренер группы Павла Слюсаренко, высказался о выступлениях пары Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

«По поводу чемпионата России, короткая программа была откатана близко к идеалу. Готовы ребята были отлично, подвели мы их хорошо. Но в произвольной случился нюанс со шнурком, который хотелось бы уже в последний раз проговорить и больше к этому не возвращаться. На тот момент это была очень тяжёлая история, даже лично для меня, потому что я с ребятами больше тренируюсь, много времени им уделяю. Для меня это был удар. Я знал, что, не случись шнурка, это было бы высокое место. Не будем загадывать, сколько было бы баллов, у кого бы они выиграли, кому проиграли, но это было бы довольно-таки высокое место. Готовы были они не близко к идеальному, а идеально. По всем элементам всё было отлично. Но есть, наверное, какая-то удача или её отсутствие, какие-то нюансы, которые от нас не зависят. Вот случился такой инцидент, из которого ребята долго отходили.

Как-то им воздалось на прыжковом чемпионате. По сетке они попали на Мишину и Галлямова, потом на Бойкову и Козловского, но в итоге выиграли. Наверное, воздалось им. Со шнурком не повезло, а тут им удалось выиграть. И это обратно их вернуло. До этого они как-то перестали в себя верить, немножко были унылые, была тяжёлая подготовка к прыжковому турниру, одно время они хотели не ехать туда. Но когда приехали, они вспомнили, что такое выступления, что такое публика, что их любят, что никто на них клеймо не поставил. И как-то они расцвели, у них довольно-таки неплохие элементы получились. И по некоторым элементам они даже выигрывали у наших первых двух пар, за счёт чего и выиграли чемпионат», — сказал Закроев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью читайте завтра, 25 марта, на «Чемпионате» в 8:00 мск.