«Для них сезон сложился более чем успешно». Закроев — о результатах Чикмарёвой/Янченкова

Егор Закроев, тренер группы Павла Слюсаренко, подвёл итоги сезона для Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова.

«По поводу результатов, третье место на чемпионате России не могло не порадовать. Это были лучшие прокаты в сезоне — там, где они нужны были. Они справились с эмоциями, справились со своими задачами, поэтому для них сезон успешный. Несмотря на то что вторая половина пошла немножко на спад. На прыжковом турнире, я думаю, сказались последствия эффекта максимального результата на чемпионате России, всё-таки не так много времени прошло. Они немножко по голове отпустились, не успели вернуться обратно в свою форму. Поэтому было много ошибок и результат на прыжковом турнире был для них не максимальный.

Что касается Спартакиады, наверное, ошиблись с какими-то циклами подготовки, выглядели усталыми ребята. Немножко где-то прогадали, хотя ребята готовы были неплохо. Короткая программа на Кубке Первого канала была откатана очень хорошо. Если бы они не разошлись в параллельном вращении, то были бы близко, а может быть, даже и обошли бы Сашу Бойкову с Димой Козловским. В целом если рассматривать весь период со всеми травмами и нюансами, то для Кати и Матвея сезон сложился более чем успешно», — сказал Закроев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью читайте завтра, 25 марта, на «Чемпионате» в 8:00 мск.