Попова — о Косторной после операции: Уже выбросы делает. Будто у нас завтра Олимпиада

В подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» Бетина Попова рассказала о восстановлении её подопечной, чемпионки Европы в женском одиночном катании Алёны Косторной, ныне выступающей в парном катании со своим партнёром Георгием Куницей. Напомним, в феврале Косторная перенесла операцию на плече, которое беспокоило её долгое время.

Попова: Всё хорошо, тренируемся. Алёна восстанавливается после операции, причём очень активно на самом деле. Мы даже просим её делать это чуть менее активно, потому что она прям рвётся, уже поддержки делает, уже раскрутки в тодесах, уже выбросы пошла делать. Куда летит? Не знаю. Как будто у нас завтра Олимпиада! Она не завтра, пока успеваем (смеётся).

Журанков: То есть Олимпиада?

Попова: У неё — да. 100%. Она очень активно вышла. Разумеется, она, наверное, с детства привыкла, что в травмах нельзя засиживаться долго, поэтому сразу вышла и всё делает. От себя и партнёра требует максимальной отдачи сейчас.