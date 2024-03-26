«Отказываться — это странный путь». Бетина Попова — о турнире шоу-программ

Ведущий подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» Андрей Журанков в разговоре с российской фигуристкой Бетиной Поповой поделился своими впечатлениями от турнира шоу-программ «Русский вызов». Напомним, в этом году турнир вызвал неоднозначную реакцию как среди болельщиков, так и среди участников мероприятия.

Андрей: Некоторые зрители прогнозируют, что многие откажутся от участия в турнире шоу-программ после провальной истории с судейством в этом сезоне.

Бетина: Не знаю, отказываться — это тоже странный путь. У нас есть турниры, здорово, что их достаточно много, новые интересные форматы появляются, которых нигде в мире не было никогда. Когда нет международных стартов, мне кажется, нужно использовать любую возможность, чтобы выступать. Если бы я была действующей спортсменкой, я бы использовала «Русский вызов» как возможность пробовать что-то новое и смотреть, насколько это зайдет публике. Или обкатывать какие-то элементы, которые нельзя использовать в программах. Этого мне очень сильно не хватило на «Русском вызове» — того, что нельзя в обычном катании.