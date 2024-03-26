Попова и Журанков обсудили неудачу Анастасии Губановой на ЧМ-2024

В подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» Андрей Журанков и Бетина Попова обсудили выступление чемпионки Европы Анастасии Губановой, бывшей российской фигуристки, ныне выступающей за Грузию, на чемпионате мира 2024 года, который с 20 по 24 марта проходил в Монреале (Канада).

Попова: Может, у неё постановки неудачные в этом сезоне — её саму они не подстёгивают. Неудачи есть, и хочется их объяснить, а объяснения по факту нет.

Журанков: Вся проблема чемпионата мира — один каскад в короткой программе. Она его прыгала всегда первым в короткой программе. Он уже настолько стабильно напрыган — когда она заходит на тройной лутц — тройной тулуп, я не переживаю. А она решает поставить его во вторую половину. И там происходит нормальный выезд с лутца…

Попова: А дальше просто катастрофа. Вообще непонятно, что происходит. Без попытки как-либо спасти ситуацию.

Журанков: Как будто в голове что-то щёлкнуло. А седьмой результат в произвольной программе показал, насколько хорошо она была готова к этому турниру.