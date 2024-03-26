«Там пытаются выпендриться». Бетина Попова сравнила иностранных фигуристов с российскими

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, сравнила российских и иностранных фигуристов.

«Я, когда смотрела чемпионат мира, последнюю разминку имею в виду, у меня было ощущение, что это другой вид спорта относительно российского мужского одиночного катания. Другое понимание, что люди делают на льду, другое желание. Если у нас пытаются играть на удержание, выехать прыжки, доехать, то там все поверх этого пытаются показать себя, выпендриться. У каждого есть собственные находки: сальто, перевороты, махи, гидроблейдинги, сложные переходы… Именно внутреннее наполнение программ вообще другое. Если наши как будто бы стараются оставить силы на что-то, стараются чуть-чуть подэкономить — тут не пытается никто экономить. Как будто на все деньги пытаются программы ставить и катать», — сказала Попова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».