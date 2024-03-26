«Он с прошлого сезона проделал огромный путь». Бетина Попова — о компонентах Малинина

В подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» Бетина Попова поделилась впечатлениями о победе американского фигуриста русского происхождения Ильи Малинина на чемпионате мира 2024 года, который с 20 по 24 марта проходил в Монреале (Канада).

«Малинин красавчик в плане того, что он понимает, что он хорош в прыжках, и ему нужно развиваться. И видно, что он развивается в компонентах. То есть это пока что, разумеется, не самое лучшее катание, которое может быть, и какие-то шаги у него дёрганые, и где-то там беговые, ещё что-то, есть за что зацепиться, но видно, что он с прошлого сезона проделал просто невероятно огромный путь и к прыжкам добавил компоненты. Какие-никакие, они начали появляться», — сказала Попова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, что в сезоне 2022/23 спортсмен также выступал на чемпионате мира и показал шесть четверных прыжков, включая четверной аксель. При этом он занял итоговое третье место, проиграв японцу Сёме Уно, исполнявшему меньшее количество прыжков, в том числе из-за большой разницы во второй оценке, в компонентах.