Журанков: Стеллато-Дудек выходила как профессионал из НХЛ, готовая загрызть любого

В подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» Андрей Журанков и Бетина Попова обсудили победу канадской пары Динны Стеллато-Дудек и Максима Дешама на чемпионате мира 2024 года, который с 20 по 24 марта проходил в Монреале (Канада).

Журанков: Моё объяснение, как Стеллато-Дудек и Дешам выиграли этот чемпионат мира. У меня была ассоциация – они выходили на лёд как канадские хоккеисты в серии 72-го года против СССР, как «Монреаль» выходил против ЦСКА в знаменитой серии, где один из матчей считается одним из лучших в истории XX века. Это Монреаль, это мекка хоккея, там были хоккейные болельщики. По мне Стеллато-Дудек выходила как профессионал из НХЛ, готовая загрызть любого.

Попова: Это правда так. Она действительно выходила становиться чемпионкой. Это был её настрой, ничего её не могло сбить. И даже несмотря на то, что её что-то да сбило, она дальше каждый элемент вытягивала из состояния не знаю чего, она пыталась упасть почти на всём, точнее наоборот, она пыталась вытянуть и у неё это получалось. Штормило по прокату её серьёзно, на самом деле. И на прыжках, и на выбросах, но она боролась и знала, что своё отдавать вообще нельзя.

Напомним, в турнире спортивных пар канадские фигуристы проиграли в произвольной программе японскому дуэту Рику Миура и Рюити Кихара, но, имея хороший запас баллов после короткой программы, выиграли первое место. Бронзовую награду получили немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, ранее представлявший Россию.