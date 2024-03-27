«Пятерные. Я не удивлюсь». Попова ответила, что думает о планах Малинина

В подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» бывшая российская фигуристка Бетина Попова высказалась о возможности Ильи Малинина, чемпиона мира 2024 года, прыгнуть пятерные прыжки в ближайшем будущем. Напомним, на прошедшем первенстве мира американец показал шесть четверных прыжков, включая четверной аксель.

Журанков: Мне кажется, что самое главное для Малинина начинается только сейчас, когда он стал чемпионом мира. Объясню — почему. Они бросили вызов системе. Бросили вызов судьям: они их победили. Он достиг своей цели — стал чемпионом мира. И дальше… А что дальше?

Попова: Пятерные. Я не удивлюсь. Серьёзно.

Журанков: А тебе не хочется, чтобы этот парень катался дольше?

Боброва: Конечно, хочется.

Журанков: А если он дальше будет вытворять то, что сейчас делает…

Попова: А ему хочется кататься дольше? Он хочет до конца жизни кататься или, пока в ресурсе и силах, отпрыгать всё, что может, и быстренько закончить?

Журанков: И не стать олимпийским чемпионом?

Попова: Почему? До Олимпиады чуть-чуть осталось.

Журанков: Но на таком количестве четверных…

Попова: Если у него подготовленное тело, а оно у него явно подготовленное, это очевидно, то почему нет?