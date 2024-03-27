Костомаров вышел на лёд с Домниной, Алиев делал сальто. Фото шоу «Вместе и навсегда»

Вчера, 26 марта, в Санкт-Петербурге состоялось ледовое гала-шоу Санкт-Петербургского ледового театра в постановке серебряного призёра Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореографа и продюсера Ильи Авербуха.

Шоу началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». В этот момент на льду находились все участники мероприятия: фигуристы Ягудин, Костомаров, Тотьмянина и Маринин, Медведева, Тарасова и Морозов, Кондратюк, Домнина и Шабалин, Алиев, Степанова и Букин, Туктамышева, Коляда, Мишина и Галлямов и многие другие.

Лучшие кадры с ледового шоу «Вместе и навсегда» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров высказался о возможных выступлениях на льду с новыми номерами.

«Возможно, в недалёком будущем. Я начинаю прогрессировать на льду, что-то начинает получаться. Хотелось бы ещё покататься, потанцевать», — приводит слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.

Напомним, ледовое шоу под названием «Вместе и навсегда» посвящено 50-летию Ильи Авербуха. Ранее хореограф и продюсер шоу Авербух сообщил, что в связи с трагическими событиями в Москве «слова «Вместе и навсегда» стали звучать по-другому».