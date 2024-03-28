Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова: если Туктамышева возобновит карьеру, буду рада. В её мастерстве не сомневаюсь

Тарасова: если Туктамышева возобновит карьеру, буду рада. В её мастерстве не сомневаюсь
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном возобновлении карьеры чемпионки мира, Европы и России фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Тарасова подчеркнула, что спортсменка способна составить конкуренцию молодым российским фигуристкам, если примет решение вернуться на официальные соревнования.

«Ощущение, что журналисты сомневаются в каждом слове больших спортсменов. Если Туктамышева говорит, что думает над возобновлением профессиональной карьеры, то я буду этому только рада. Может ли Туктамышева в свои 27 лет конкурировать с куда более молодыми спортсменками? Она до паузы в карьере спокойно это делала, поэтому в её мастерстве сомневаться не приходится. Если Лиза сама захочет снова выступать на профессиональном уровне, то будет. Вряд ли какие-то факторы могут повлиять на её решение», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Туктамышева выступила в контрольных прокатах, однако позже объявила о приостановке профессиональной карьеры.

Материалы по теме
Туктамышева ответила на вопрос о возможном возобновлении карьеры
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android