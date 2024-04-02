Роман Костомаров назвал основную проблему в быту, связанную с протезами

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров рассказал об основной трудности в быту, с которой сталкивается после тяжелейшей болезни.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах.

«Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда приходишь домой и отстегиваешь всё, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь. Потом, когда надел всё, занимаешься, ездишь на машине, наслаждаешься жизнью, нормально живёшь. В быту самое сложное — надеть это всё», — сказал Костомаров в эфире «Шоу Воли».