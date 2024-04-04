Ставиский — о российских фигуристах: потенциал есть. Кондратюк на бис четверной скачет

Двукратный чемпион мира Максим Ставиский поделился мнением о российских фигуристах, выступающих в одиночном катании.

«Я не хочу сравнивать, как две капли воды, Сёму Уно и Михаила Коляду. Всё-таки у Сёмы уровень повыше, наверное. Но я смотрю, как Миша катается в шоу, на соревнованиях раньше: есть у него что-то благородное, какая-то красота, коленочки мягенькие. Это не хромающее катание, а мягкое, красивое. Приятно смотреть.

У наших тоже потенциал есть. Димка Алиев немного парящий, но владение коньком у него всё равно прекрасное. Ещё осталось начать прыгать стабильно. Марк Кондратюк у нас на бис четверной скачет — просто по команде щелчка. Марк своеобразный. У него, может, нет мягкости Сёмы Уно, Кагиямы, но свои фишки есть», — сказал Ставиский в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».