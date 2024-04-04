Максим Ставиский — о «Лебедином озере» Дэвис и Смолкина: ну что из него высосать?

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказал мнение о паре Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые выступают под флагом Грузии.

«Мне изначально они нравятся. Я с ними поработал – мне очень они понравились, вдумчиво работают. Я работал с ними над коротким танцем, хип-хоп, когда они были ещё у Шпильбанда. Они приехали со Шпильбандом на соревнования, и он попросил за ними присмотреть, когда они оставались в Москве. Мы с ними работали, делали с ними короткий танец и увеличивали произвольный под мастеров. Они работают хорошо, сами предлагают, катаются, всё выполняют. Они мне нравятся. Выглядят хорошо. Что говорить, если Киляков их тренирует – я его уважаю как специалиста, как тренера, как фигуриста.

Но после перехода не могу сказать, что есть какой-то прорыв и поменялись прям глобально. Ну, может быть, Киляков должен немного подольше их погонять. С одной стороны, «Лебединое озеро» – ну что из него высосать? На мой взгляд, для них немного странное решение взять «Лебединое озеро». Они могут поинтереснее музыку откатать. А такая классика-классика – ты не выделишься. Я мог бы им по классике предложить вариант, который был бы поинтереснее: позвонят – предложу», — сказал Ставиский в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

На чемпионате мира — 2024 в Монреале пара Дэвис и Смолкина заняла 12-е место.