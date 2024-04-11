«Москвина знает, рисковать им или нет». Тарасова — о новых элементах Мишиной и Галлямова

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что тренер Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Тамара Николаевна Москвина всегда учит только тому, что у фигуристов получается.

«Тамара Николаевна Москвина знает, рисковать им или нет, поэтому она и учит их. Не нам же рассказывать ей, что учить со своими спортсменами, а что нет. Всё, чему учит Москвина, у всех получится. Если учит, значит, знает, что получится», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, фигуристы занимаются в группе Москвиной, а недавно Галлямов сам сообщил, что они отрабатывают четверные элементы с Мишиной.

Материалы по теме Галлямов рассказал, будут ли они с Мишиной вставлять четверные элементы в программу

По этому поводу уже высказалась фигуристка Алёна Леонова, которая поддержала решение спортивной пары.