«Москвина знает, рисковать им или нет». Тарасова — о новых элементах Мишиной и Галлямова

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что тренер Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Тамара Николаевна Москвина всегда учит только тому, что у фигуристов получается.
«Тамара Николаевна Москвина знает, рисковать им или нет, поэтому она и учит их. Не нам же рассказывать ей, что учить со своими спортсменами, а что нет. Всё, чему учит Москвина, у всех получится. Если учит, значит, знает, что получится», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
Напомним, фигуристы занимаются в группе Москвиной, а недавно Галлямов сам сообщил, что они отрабатывают четверные элементы с Мишиной.
По этому поводу уже высказалась фигуристка Алёна Леонова, которая поддержала решение спортивной пары.