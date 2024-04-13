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Мишина и Галлямов доверили выбор новых программ Москвиной

Мишина и Галлямов доверили выбор новых программ Москвиной
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, что доверяют тренеру Тамаре Николаевне Москвиной весь выбор программ на будущий сезон.

«Мы уже начали работать над новыми заходами на элементы, есть некоторые наработки, но нужно исходить из того, какие элементы мы хотим делать, при постановке уже будет видно», — приводит слова Галлямова ТАСС.

«Тамара Николаевна уверена в выборе, по крайней мере, одной программы, а вторую мы, наверное, ещё обсудим. В любом случае мы всегда Тамаре Николаевне доверяем именно программы», — добавила Мишина.

Напомним, ранее спортивная пара рассказывала, что занимается изучением четверных элементов. Некоторые известные личности поддержали это решение фигуристов.

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