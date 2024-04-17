Трусова рассказала, на каких условиях учится на журфаке МГУ

Серебряный призёр Олимпиады--2022 Александра Трусова заявила, что у неё индивидуальный график на учёбе в МГУ.

«У меня индивидуальный график. Я пишу заявление о том, что не смогу присутствовать на сессии со всеми по определённым причинам и сдаю по мере возможности. Также учусь на очном обучении, поэтому я должна приходить и на лекции, и на семинары. Я стараюсь ходить, когда посвободнее. И тренировочный график посвободнее, и от выступлений тоже.

У меня есть девочка Алина, она староста, она всегда мне помогает, скидывает материалы, скидывает конспекты, чтобы я по ним могла готовиться к сессии», — рассказала Трусова на You-Tube-канале Okko.

Напомним, сейчас фигуристке 19 лет, она на втором курсе факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Трусова не выступала на соревнованиях сезона-2023/2024, однако о завершении спортивной карьеры также не объявляла.