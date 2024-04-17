21-летняя фигуристка Мария Талалайкина объявила о завершении карьеры

Бронзовый призёр Кубка России – 2020 в женском одиночном катании, 21-летняя ученица Евгения Рукавицына Мария Талалайкина объявила о завершении спортивной карьеры.

Напомним, Талалайкина предпринимала попытки выступать за сборную Италии. В конце 2021 года Марии официально разрешили сменить спортивное гражданство. Однако уже в октябре 2022-го Талалайкина вернулась в Россию, так как не смогла получить вид на жительство.

«Выступление на чемпионате России стало последним в моей карьере, я уже перед произвольной программой понимала, что это будет мой последний прокат, на глаза слёзы наворачивались. Понимала, что это в последний раз, поэтому просто наслаждалась катанием. И всё, больше на тренировки я не выходила.

Почему прияла такое решение? Слишком много факторов повлияло», — приводит слова Талалайкиной ТАСС.