Видео: у Елизаветы Туктамышевой в прыжке слетели штаны на шоу Тутберидзе

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева попала в курьёзную ситуацию на одном из шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Во время проката своего нового показательного номера, который поставлен под треки исполнительницы Рианны, Туктамышева исполнила прыжок, во время которого с неё слетели штаны.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного инцидента.

Напомним, в прошедшем сезоне Туктамышева объявила, что берёт паузу в профессиональной карьере. «Последние два года были сложными. Я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать — но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв», — заявила Елизавета.