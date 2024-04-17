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Лутфуллин заявил, что планирует усложнять контент в следующем сезоне

Лутфуллин заявил, что планирует усложнять контент в следующем сезоне
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Победитель и призёр этапов Гран-при России, победитель этапов Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр личного турнира ЧР по прыжкам в сезоне-2022/2023 Глеб Лутфуллин рассказал, что в следующем сезоне намерен усложнить свою программу.

«Оцениваю сезон 50/50, по протокольной составляющей, конечно, можно лучше намного, но развитие есть. Начали ли постановку программ к следующему сезону? Потихоньку. В следующем сезоне планируются усложнения [контента]», — приводит слова Лутфуллина ТАСС.

Напомним, 20-летний фигурист тренируется в группе Алексея Мишина. В сезоне-2023/2024 спортсмен стал бронзовым призёром этапа Гран-при России, 12-м — на чемпионате России. Кроме того, Лутфуллин занял седьмое место на турнире по фигурному катанию в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.

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