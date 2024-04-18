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12-летняя Елена Костылева заявила, что Алёна Косторная ставит ей короткую программу

12-летняя Елена Костылева заявила, что Алёна Косторная ставит ей короткую программу
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12-летняя российская фигуристка Елена Костылева сообщила, что чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная, ныне выступающая в парном вместе со своим партнёром Георгием Куницей, ставит ей короткую программу.

«Всем привет! Время уже 23:40, я на постановке программы с Алёной Косторной. Короткой программы», — сказала Костылева в своих социальных сетях.

Отметим, что в середине марта Костылева перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Евгения Плющенко. После этого Елена выиграла первенство России старшего возраста, поднявшись на первое место после девятого в короткой программе.

Ранее, в сентябре 2023 года Косторная стала хореографом в академии Евгения Плющенко. Алёна занимается данной работой в свободное от своего тренировочного процесса и соревнований время.

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