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Елена Костылева перешла к Евгению Плющенко: дебют и победа на первенстве России среди девушек после падения на вращении

Дебют прорывной юниорки у Плющенко: Костылева круто отыгралась после падения на вращении!
Валерия Кукалева Анастасия Матросова
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Елена Костылева
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С девятого места после короткой программы Лена переместилась на первое.

Сезон трансферов в это межсезонье стартовал не с Матвея Ветлугина, который практически перешёл от Алексея Мишина к Евгению Рукавицыну, а с Елены Костылевой — 12-летней фигуристки, которая по возрасту пока не может соревноваться даже в юниорках, но уже известна даже в широких кругах любителей фигурного катания.

В январе Лена выступила на чемпионате России по прыжкам наряду со взрослыми фигуристками и заняла третье место, уступив лишь звёздочкам Тутберидзе Маргарите Базылюк и Аделии Петросян. Юная спортсменка запомнилась ещё и невероятной отвагой, когда мужественно зашла на прыжок после жёсткого падения.

Подробнее об отваге Лены Костылевой:
Жуткое падение на чемпионате России по прыжкам! Но слёзы не помешали Лене зайти на квад
Видео
Жуткое падение на чемпионате России по прыжкам! Но слёзы не помешали Лене зайти на квад

А в марте стало известно о переходе Костылевой к Евгению Плющенко от Игоря Лютикова. Это не первый её трансфер: Лена тренировалась и у Этери Тутберидзе (оттуда произрастает мемная «история с йогуртом»), побывала и в ЦСКА у Сергея Давыдова, а также в «Москвиче», в «Армии фигурного катания» и не только.

Дело в том, что мама Костылевой очень требовательна к наставникам — поэтому очень интересно, как уживутся Ирина Костылева, позволяющая себе довольно смелые высказывания в соцсетях, и такой же «бунтарь» Плющенко при поддержке Яны Рудковской.

На момент перехода всё было хорошо с обеих сторон.

«Второй день Лену тренирует Евгений Викторович сам. Давно не было таких полноценных тренировочных дней. Условия тренировок в «Ангелах» на высшем уровне. Проживание так же. Евгений Викторович щедр и гостеприимен», — делилась Костылева-старшая с изданием «РИА Новости Спорт».

«Леночкa, добро пожаловать в наш клуб «Ангелы Плющенко». Я тебя давно ждал», — написал Плющенко и выложил фото с фигуристкой.

Елена Костылева и Евгений Плющенко

Елена Костылева и Евгений Плющенко

Фото: t.me/evgeniplushenkoofficial

Плющенко уже лично вывел Костылеву на лёд

Но у младших юниоров сезон ещё не закончен — поэтому спустя несколько недель после перехода Плющенко уже пришлось выводить Костылеву на лёд на первенстве России среди юношей и девушек в Казани. Да-да, он присутствовал лично!

Но всё пошло не так, как планировалось, уже в короткой программе. Лена стала только девятой, уступив Агате Петровой, Надежде Понтелеенко, Валерии Лукашовой, Полине Солнцевой, Елизавете Лабутиной, Таисии Коробицыной, Алисе Юровой и Анне Ляшенко.

Елена получила 66,75 балла против 72,93 у Петровой — причём умудрилась упасть не с прыжка, а коснуться льда руками на заключительном вращении. Элемент обнулили и к тому же поставили дедакшен — минус балл. «Чистое» вращение четвёртого уровня с надбавками могло бы принести фигуристке около 4,5 балла — плюс потерянный из-за штрафа. Да и компоненты наверняка были бы выше. Следовательно, при безупречном прокате Костылева наверняка вошла бы в промежуточную тройку.

Помарка Костылевой на вращении

Помарка Костылевой на вращении

Фото: кадр из трансляции

Ну и как тут не вспомнить подвиг Базылюк на недавнем финале юниорского Гран-при? Рита вовсе шла последней, проигрывая лидеру больше 10 баллов, но отыгралась в произвольной программе благодаря четверным прыжкам и уступила только одногруппнице Алисе Двоеглазовой. Поэтому и неудачная короткая программа Костылевой не могла испортить абсолютно всё.

Взлёт с девятого места на первое — и первая победа в новом штабе

На арене в Казани Костылеву встречали как главную звезду, так же громко, как и местных девочек. На прокат её настраивали Дмитрий Михайлов и сам Евгений Плющенко.

В прокате Лене удалось блестяще исполнить абсолютно все элементы. Начала фигуристка с двух ультра-си, приземлила два четверных сальхова (сольно и в секвенции), получив за каждый ещё по бонусному баллу. Все остальные прыжковые элементы также хорошо отплюсовали. В отличие от короткой программы, с вращениями проблем не возникло, лишь на одном из них Костылева потеряла уровень. В сумме за два проката Лена набрала 218,40 балла, взлетев с промежуточного девятого места на итоговое первое. В таком же стиле в тройку поднялась Маргарита Базылюк во время финала Гран-при России среди юниоров: с 12-го места она забралась на второе.

Как провалилась и отыгралась Базылюк:
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На первенстве в Казани у «Ангелов Плющенко» случился двойной успех: второе место у девушек заняла Алиса Юрова, которая наконец справилась с тройным акселем. Тройку призёров замкнула Надежда Понтелеенко из Санкт-Петербурга — ученица Олега Татаурова смогла сделать два четверных тулупа. Валерия Лукашова из группы Этери Тутберидзе осталась лишь четвёртой из-за падения с четверного лутца и недокрута на сальхове.

Результаты турнира:
Елена Костылева выиграла первенство России старшего возраста
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