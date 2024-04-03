Дебют прорывной юниорки у Плющенко: Костылева круто отыгралась после падения на вращении!

Сезон трансферов в это межсезонье стартовал не с Матвея Ветлугина, который практически перешёл от Алексея Мишина к Евгению Рукавицыну, а с Елены Костылевой — 12-летней фигуристки, которая по возрасту пока не может соревноваться даже в юниорках, но уже известна даже в широких кругах любителей фигурного катания.

В январе Лена выступила на чемпионате России по прыжкам наряду со взрослыми фигуристками и заняла третье место, уступив лишь звёздочкам Тутберидзе Маргарите Базылюк и Аделии Петросян. Юная спортсменка запомнилась ещё и невероятной отвагой, когда мужественно зашла на прыжок после жёсткого падения.

А в марте стало известно о переходе Костылевой к Евгению Плющенко от Игоря Лютикова. Это не первый её трансфер: Лена тренировалась и у Этери Тутберидзе (оттуда произрастает мемная «история с йогуртом»), побывала и в ЦСКА у Сергея Давыдова, а также в «Москвиче», в «Армии фигурного катания» и не только.

Дело в том, что мама Костылевой очень требовательна к наставникам — поэтому очень интересно, как уживутся Ирина Костылева, позволяющая себе довольно смелые высказывания в соцсетях, и такой же «бунтарь» Плющенко при поддержке Яны Рудковской.

На момент перехода всё было хорошо с обеих сторон.

«Второй день Лену тренирует Евгений Викторович сам. Давно не было таких полноценных тренировочных дней. Условия тренировок в «Ангелах» на высшем уровне. Проживание так же. Евгений Викторович щедр и гостеприимен», — делилась Костылева-старшая с изданием «РИА Новости Спорт».

«Леночкa, добро пожаловать в наш клуб «Ангелы Плющенко». Я тебя давно ждал», — написал Плющенко и выложил фото с фигуристкой.

Елена Костылева и Евгений Плющенко Фото: t.me/evgeniplushenkoofficial

Плющенко уже лично вывел Костылеву на лёд

Но у младших юниоров сезон ещё не закончен — поэтому спустя несколько недель после перехода Плющенко уже пришлось выводить Костылеву на лёд на первенстве России среди юношей и девушек в Казани. Да-да, он присутствовал лично!

Но всё пошло не так, как планировалось, уже в короткой программе. Лена стала только девятой, уступив Агате Петровой, Надежде Понтелеенко, Валерии Лукашовой, Полине Солнцевой, Елизавете Лабутиной, Таисии Коробицыной, Алисе Юровой и Анне Ляшенко.

Елена получила 66,75 балла против 72,93 у Петровой — причём умудрилась упасть не с прыжка, а коснуться льда руками на заключительном вращении. Элемент обнулили и к тому же поставили дедакшен — минус балл. «Чистое» вращение четвёртого уровня с надбавками могло бы принести фигуристке около 4,5 балла — плюс потерянный из-за штрафа. Да и компоненты наверняка были бы выше. Следовательно, при безупречном прокате Костылева наверняка вошла бы в промежуточную тройку.

Помарка Костылевой на вращении Фото: кадр из трансляции

Ну и как тут не вспомнить подвиг Базылюк на недавнем финале юниорского Гран-при? Рита вовсе шла последней, проигрывая лидеру больше 10 баллов, но отыгралась в произвольной программе благодаря четверным прыжкам и уступила только одногруппнице Алисе Двоеглазовой. Поэтому и неудачная короткая программа Костылевой не могла испортить абсолютно всё.

Взлёт с девятого места на первое — и первая победа в новом штабе

На арене в Казани Костылеву встречали как главную звезду, так же громко, как и местных девочек. На прокат её настраивали Дмитрий Михайлов и сам Евгений Плющенко.

В прокате Лене удалось блестяще исполнить абсолютно все элементы. Начала фигуристка с двух ультра-си, приземлила два четверных сальхова (сольно и в секвенции), получив за каждый ещё по бонусному баллу. Все остальные прыжковые элементы также хорошо отплюсовали. В отличие от короткой программы, с вращениями проблем не возникло, лишь на одном из них Костылева потеряла уровень. В сумме за два проката Лена набрала 218,40 балла, взлетев с промежуточного девятого места на итоговое первое. В таком же стиле в тройку поднялась Маргарита Базылюк во время финала Гран-при России среди юниоров: с 12-го места она забралась на второе.

На первенстве в Казани у «Ангелов Плющенко» случился двойной успех: второе место у девушек заняла Алиса Юрова, которая наконец справилась с тройным акселем. Тройку призёров замкнула Надежда Понтелеенко из Санкт-Петербурга — ученица Олега Татаурова смогла сделать два четверных тулупа. Валерия Лукашова из группы Этери Тутберидзе осталась лишь четвёртой из-за падения с четверного лутца и недокрута на сальхове.